Evin salonundaki tavan sıvası düştü: 2 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir evin tavanındaki sıvanın düşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir evin tavanındaki sıvanın düşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde N.D'ye ait evin salonunda tavan sıvası bir anda yere düştü.
Bu sırada salonda oturan aile bireyleri çatı çöktüğü endişesiyle dışarıya koştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.