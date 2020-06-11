Evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan adamı polis ikna etti
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Evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan adamı polis ikna etti

Evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan adamı polis ikna etti Isparta'da bir evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, polis ikna etti.

11.06.2020 23:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:21

Evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan adamı polis ikna etti

ISPARTA - Isparta'da bir evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, polis ikna etti.

Olay akşam saat 20.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1714 sokakta meydana geldi. Zafer Y., bir binanın birinci katında pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Pencerede atlamak üzere olan birini gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, pencerenin altın hava yastığı açarken, polis de Zafer Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Pencereden etrafa bağıran Zafer Y., Bir süre sonra pencereden içeriye girip bu kez elinde bıçakla çıktı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri dairenin kapısını kırmak için hazırlık yaptı. Bu sırada polis, Zafer Y.'nin evinin üst katındaki dairenin balkonuna çıkarak, ikna çabalarına devam etti. Polisten kendisiyle ilgilenileceği sözünü alan Zafer Y., pencereden inerek, kapıyı açtı. Zafer Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zafer Y.'nin 2 çocuk babası olduğu ve eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan adamı polis ikna etti

Kaynak: İHA

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