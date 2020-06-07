Evin önündeki tartışmada silahla yaralayıp, kaçtılar
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Evin önündeki tartışmada silahla yaralayıp, kaçtılar

İZMİT'te yaşayan Ünal T., evinin önünde tartıştığı Enes A. ve Doğan A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Evin önündeki tartışmada silahla yaralayıp, kaçtılar
07.06.2020 20:06 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:09

İZMİT'te yaşayan Ünal T., evinin önünde tartıştığı Enes A. ve Doğan A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Enes A. ve Doğan A  silahlı saldırının ardından kaçtı. 2 saldırgan, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, önceki gün Yassıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal T.'nin yaşadığı evin önüne otomobille gelen iki kişi, eve doğru tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyması üzerine balkona çıkan Ünal T., ateş eden kişilerin, daha önceden para konusunda anlaşmazlık yaşadığı Enes A. ve Doğan A. olduğunu gördü. Evin bahçesine inerek Enes A. ve Doğan A. ile konuşan Ünal T., daha sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ünal T., Enes A.'yı göğsünden iterek yere devirdi. Yerden kalkan Enes A. ile Doğan A., tabanca ile Ünal T.'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada evde bulunan bir kişi de müdahale etmek için dışarıya çıktı. Yaşanan olayda Ünal T., karnından ve bacağından yaralandı. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAİhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ünal T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Enes A. ve Doğan A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise evde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralardaki görüntülerde, Ünal T. ile bir süre tartışan kişilerin daha sonra tabancaya ateş açtığı görülüyor. 

Kaynak: DHA

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