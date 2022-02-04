EVİN MUTFAĞINDA YANGIN - Haberler
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EVİN MUTFAĞINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da bir evin mutfağında elektrik aksamındaki kısa devreden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da bir evin mutfağında elektrik aksamındaki kısa devreden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memureleri Yavuz Caddesi'nde, 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada pencereden duman çıktığını görenler, 112'yi aradı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, evin mutfağında çıktığı belirlenen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı belirlenen yangında, maddi hasar meydana geldi.

EVİN MUTFAĞINDA YANGIN

EVİN MUTFAĞINDA YANGIN

EVİN MUTFAĞINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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