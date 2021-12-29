EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA OLDU; ANNE VE BEBEĞİ YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA OLDU; ANNE VE BEBEĞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Mihriban Turan (28) ile 1 yaşındaki bebeği Aysima yaralandı.

DİCLE, DİYARBAKIR (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Mihriban Turan (28) ile 1 yaşındaki bebeği Aysima yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Dicle Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Mihriban Turan'ın oturduğu evin mutfağında gaz sıkışmasından dolayı patlama yaşandı. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından mutfakta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan Mihriban Turan ile 1 yaşındaki bebeği Aysima, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Aysima bebek, ilk müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA OLDU; ANNE VE BEBEĞİ YARALANDI

EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA OLDU; ANNE VE BEBEĞİ YARALANDI

EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA OLDU; ANNE VE BEBEĞİ YARALANDI

EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA OLDU; ANNE VE BEBEĞİ YARALANDI

EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA OLDU; ANNE VE BEBEĞİ YARALANDI

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

 İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekiplerince kesildi

İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekiplerince kesildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title