EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA OLDU; ANNE VE BEBEĞİ YARALANDI

DİCLE, DİYARBAKIR (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Mihriban Turan (28) ile 1 yaşındaki bebeği Aysima yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Dicle Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Mihriban Turan'ın oturduğu evin mutfağında gaz sıkışmasından dolayı patlama yaşandı. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından mutfakta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan Mihriban Turan ile 1 yaşındaki bebeği Aysima, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Aysima bebek, ilk müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.