Evin kombisinden yılan çıktı

Evin kombisinden yılan çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin kombisinden yılan çıktı.

Evin kombisinden yılan çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin kombisinden yılan çıktı. Evdeki çocukların dikkati sayesinde yılan yakalandı.

Olay, Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergülü Bazna'nın evinde mutfakta oyun oynayan çocuklar, kombinin içerisine yılan girdiğini görünce durumu ailelerine anlattı. Ailenin ihbarı ile olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı kombi içerisinde yakalayarak doğaya bıraktılar. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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