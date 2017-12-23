Evin Kızı Altınları Çalıp Erkek Arkadaşına Verdi

Elazığ'da bir evden çalınan 60 bin TL'lik altın ve para jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlandı. Hırsızlığı evin kızının yaparak, altınları ve parayı erkek arkadaşına verdiği ortaya çıktı.

JANDARMA DEVREYE GİRDİ

Olay, merkez Şahinkaya köyünde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T, evinde bulunan bin 600 TL, 400 Euro, 20 adet tam altın, 17 adet çeyrek altın 4 adet küpe, 1 adet set ve 4 adet altın bileziğin çalındığını fark ederek Jandarma ekiplerine başvurdu. Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

KIZLARININ ERKEK ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU

Ekiplerin çalışmasında 60 bin lira civarındaki altın ve paraları evin kızı D.T'nin alarak, erkek arkadaşı T.B'ye verdiği ortaya çıktı. Şüpheli T.B'nin evinde yapılan aramada altın ve paraların çoğunluğu bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan T.B. hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.