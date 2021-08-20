Evin kasasından 30 bin liralık ziynet eşyası çaldı, tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evin kasasından 30 bin liralık ziynet eşyası çaldı, tutuklandı

Evin kasasından 30 bin liralık ziynet eşyası çaldı, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, hırsızlık için girdiği evin kasasından 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Durdu T. (31), mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de, hırsızlık için girdiği evin kasasından 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Durdu T. (31), mahkemece tutuklandı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Durdu T., hırsızlık için girdiği evdeki kasadan 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla hırsızlığı, Durdu T.'nin yaptığı belirlendi. Durdu T., Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Durdu T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

Eski eşini öldürdükten sonra çiğ köfte yiyip, nargile içmiş
Eski eşini öldürdükten sonra çiğ köfte yiyip, nargile içmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Burak Elmas Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Evin kasasından 30 bin liralık ziynet eşyası çaldı, tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:54:33. #1.14#

title