Evin kasasından 30 bin liralık ziynet eşyası çaldı, tutuklandı

KAYSERİ'de, hırsızlık için girdiği evin kasasından 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Durdu T. (31), mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de, hırsızlık için girdiği evin kasasından 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Durdu T. (31), mahkemece tutuklandı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Durdu T., hırsızlık için girdiği evdeki kasadan 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla hırsızlığı, Durdu T.'nin yaptığı belirlendi. Durdu T., Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Durdu T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest