Evin karşısında tuvaletini yapınca sırtından vuruldu
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Evin karşısında tuvaletini yapınca sırtından vuruldu

Evin karşısında tuvaletini yapınca sırtından vuruldu
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta İsmet G. (52), evinin karşısında arkadaşı ile tuvaletini yaptığı gerekçesiyle T.İ.'yi (23) tabancayla sırtından vurarak, yaraladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta İsmet G. (52), evinin karşısında arkadaşı ile tuvaletini yaptığı gerekçesiyle T.İ.'yi (23) tabancayla sırtından vurarak, yaraladı.

Olay, gece Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.İ., arkadaşı ile otomobille giderken, tuvaletini yapmak için evin önünde durdu. İkili, daha sonra araçtan inerek, tuvaletini yapmaya başladı. Evin sahibi İsmet G. de 2 kişiyi uzaklaşmaları konusunda uyardı. İkili tuvaletini yapmaya devam edince İsmet G., pencereden tabancayla havaya ateş açtı. T.İ. ve arkadaşı, hemen otomobile binip, kaçmak istedikleri sırada İsmet G. de arkalarından peş peşe ateş etti. Araca çok sayıda mermi isabet ederken, T.İ. ise sırtından vurularak yaralandı. Otomobille Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde kaldırılarak, tedaviye alınan T.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İsmet G., polis ekiplerince silahıyla yakalanarak, gözaltına alındı.


Evin karşısında tuvaletini yapınca sırtından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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