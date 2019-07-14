Evin'in hedefi Avrupa'da altın madalya

MESUT VAROL - Türkiye Boks Federasyonunca düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Vanlı boksör Evin Erginoğuz, Avrupa'da da şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı amaçlıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Evin, 3 Temmuz'da Amasya'da yapılan Üst Minik ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Elde ettiği dereceyle Van'ın ilk şampiyon kız boksörü olan ve milli takıma girmeye hak kazanan Evin, başarısıyla takımdaki diğer kız sporculara da örnek oldu.

Ferdi Sporlar Merkezi'nde takım arkadaşlarıyla müsabakalara hazırlanan Evin, eylül ayında Bulgaristan'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli takım antrenörü Ayhan Öz'ün nezaretinde günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren milli sporcu, ay yıldızlı bayrağı şampiyonada dalgalandırmanın hayalini kuruyor.

"Marşımızı okutmak istiyorum"

Evin, AA muhabirine yatığı açıklamada, geçen yıl üçüncü olduğu Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yurt dışında ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını belirten genç sporcu, "Hem ailem hem de antrenörüm bana çok güvendi. Türkiye üçüncüsü olduğumda aslında birinci de olabileceğimi anladım. Bu güveni hissettikçe kendime daha çok inandım. Antrenörümle çok çalıştık ve hedeflerimin ilkini gerçekleştirdim." dedi.

Türkiye şampiyonu olduktan sonra çok olumlu tepkiler aldığını anlatan Evin, şöyle devam etti:

"Şimdi hedefim Avrupa'da İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak. Kazandığım başarıyla özellikle kız sporcuları boksa teşvik ediyorum. Başarılar, onların da güvenini artırıyor. Şampiyon olduktan sonra çevremdeki kızlar daha çok bu spora yöneldi. 'Evin yaparsa biz de yaparız' demeye başladılar. Dünya ve Avrupa boks şampiyonu milli boksör Gülsüm Tatar'ı örnek alıyorum. Onun çalışma prensiplerini uygulamaya çalışıyorum. Düzenli şekilde idman yapıyorum."

"Gurur duyduk"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da, son dönemlerde Van'da özellikle boksta çok başarılı sporcular yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Her branşta olduğu gibi boksta da başarı grafiğini yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten İnanç, "Evin kızımız yüksek bir performansla rakiplerini birer birer saf dışı bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Onunla gurur duyduk. Umut ediyorum ki Avrupa Şampiyonası'ndan da birinci olarak dönecek. İlimizde yüksek rakımın verdiği avantaj, antrenörlerimizin disiplinli çalışması ve onlara gerekli alt yapıyı sağlamamız bu başarıların elde edilmesinde etkili oluyor." diye konuştu.

"Kız sporcuları en iyi yerlerde görmek istiyoruz"

Milli Takım Boks Antrenörü Ayhan Öz ise, Evin'in şampiyonluğunun yanı sıra milli takıma bir çok sporcu yetiştirmenin gururunu yaşadığını vurguladı.

Bölgede kız çocuklarının yeteri kadar spora teşvik edilmediğini aktaran Öz, şunları kaydetti:

"Ben de bir kız babasıyım, onları yüksek yerlerde görmek istiyoruz. Evin kızımın Türkiye şampiyonu olmasıyla bu konuda çok iyi mesafe katettik. İlk kez ilimizden kız sporcumuz şampiyon oldu. Herkes Evin'i örnek gösteriyor. Evin'in şampiyonluğuyla boksa yönelen kız sporcularının sayısında artış oldu.Avrupa Şampiyonası'na da disiplinli bir şekilde hazırlıyoruz. Onu sadece maça değil, geleceğe ve hayata hazırlıyoruz. Yağmur çamur demeden sabah erken saatte burada hazır oluyor. Başarı da bu disiplin sayesinde geldi. Asıl hedefimiz yeni şampiyonluklar."

Kaynak: AA