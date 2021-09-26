ADANA-EVİN İÇİNDE YANMAKTAN MAHALLE BEKÇİLERİ KURTARDI - Haberler
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ADANA-EVİN İÇİNDE YANMAKTAN MAHALLE BEKÇİLERİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADANA-EVİN İÇİNDE YANMAKTAN MAHALLE BEKÇİLERİ KURTARDI

ADANA'da bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan Muhammet Mustafa K.'yı, yanmaktan mahalle bekçileri kurtardı.

ADANA'da bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan Muhammet Mustafa K.'yı, yanmaktan mahalle bekçileri kurtardı. Muhammet Mustafa K.'nın, yüzü ve kollarının yangının isinden dolayı kapkara olduğu görüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 7001Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Muhammet Mustafa K.'nın yaşadığı evden alevlerin yükseldiği görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın yerine gelen mahalle bekçileri, alevlerin yükseldiği kata çıktıklarında evde yaşayan Muhammet Mustafa K.'nın içeride olduğunu fark etti. Muhammet Mustafa K., mahalle bekçileri tarafından alevlerin arasından kurtarılırken, bölgeye gelen itfaiye ekibi de yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Apartman ve çevresinde korkuya neden olan yangından dolayı vatandaşlar sokağa döküldü. Sokakta toplanan kalabalık meraklı gözlerle ekiplerin söndürme çalışmasını izledi. Sağlık ekibinin ayakta tedavi ettiği Muhammet Mustafa K.'nın yangındaki isten dolayı yüzü ve kollarının kapkara olduğu görüldü. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürürken yangının çıktığı evde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Polis de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA-EVİN İÇİNDE YANMAKTAN MAHALLE BEKÇİLERİ KURTARDI

ADANA-EVİN İÇİNDE YANMAKTAN MAHALLE BEKÇİLERİ KURTARDI

ADANA-EVİN İÇİNDE YANMAKTAN MAHALLE BEKÇİLERİ KURTARDI

ADANA-EVİN İÇİNDE YANMAKTAN MAHALLE BEKÇİLERİ KURTARDI

ADANA-EVİN İÇİNDE YANMAKTAN MAHALLE BEKÇİLERİ KURTARDI

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