Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı
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Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı

30.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:19
Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı

BURSA'da 8 metre yüksekten bir evin havalandırma bacasına düşen iki yavru kedi, AKUT ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

BURSA'da 8 metre yüksekten bir evin havalandırma bacasına düşen iki yavru kedi, AKUT ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Karacabey ilçesi Bayram Mahallesi'ndeki 3 katlı evde oturanlar, havalandırma bacasından kedi sesi geldiğini fark etti. 2 yavru kedinin havalandırma bacasından düşerek mahsur kaldığını gören bina sakinleri, durumu AKUT ekibine bildirdi. Gelen ekipler kedileri kurtarmak için çalışma yaptı. Halat yardımıyla 8 metre yükseklikteki havalandırma bacasından aşağı inen bir AKUT gönüllüsü, 2 kediyi alarak, yukarı çıkardı. Kediler, ekiplerce bina sakinlerine teslim edildi.


Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı
Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı
Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı
Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı
Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı
Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı
Evin havalandırma bacasına düşen yavru kediler kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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