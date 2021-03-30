Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı
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Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI - Haberler | Güncel
Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde çeşitli hastalıklar nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Şefik Şahan Gürcü (75), belediyenin evinin önüne yaptığı asansör sayesinde 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı.

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GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde çeşitli hastalıklar nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Şefik Şahan Gürcü (75), belediyenin evinin önüne yaptığı asansör sayesinde 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı. Gürcü, "Asansör yapılınca dünyalar benim oldu. İlk dışarı çıktığımda mutluluktan ağladım" dedi.

Çarşı Mahallesi'nde yaşayan emekli Şefik Şahan Gürcü, çeşitli hastalıklar nedeniyle 6 yıl önce yürüme yetisini kaybetti. Eşi vefat eden ve kızı Zeliha Gürcü ile birlikte, girişi 1 metre yükseklikte olduğu için merdivenle çıkılan kendilerine aik müstakil evde yaşayan Şefik Şahan Gürcü, yürüyemediği için evden dışarı çıkamadı. Hastalandığı zamanlarda komşuları tarafından battaniyeye konularak taşınan Gürcü, çocuklarının evden taşınma ve giriş kata yerleşme yönündeki tekliflerini de geri çevirdi. Yaşadığı evde, 1991 yılında vefat eden eşi Güzide ile hatıraları olduğunu belirten Gürcü, 6 yıl boyunca sokağa hasret kaldı.

KIZI, DURUMU FATMA ŞAHİN'E İLETTİŞefik Şahan Gürcü'nün kızı Zeliha Gürcü, 2 ay önce Karkamış'ta temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e babasının durumunu anlattı. Fatma Şahin'in talimatı ile ilçeye gelen belediye ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından belediye, evin girişinden dışarı özel asansör yaptı. Asansörün yapılması ile Şefik Şahan Gürcü, tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkabildi.'DIŞARI İLK ÇIKTIĞIMDA AĞLADIM'6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan Şefik Şahan Gürcü, "Asansör yapıldıktan sonra dünyalar benim oldu. Bahçeye ve dışarıya ilk çıktığımda ağladım. 6 senedir evden dışarı çıkamıyordum. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Allah razı olsun. Evimin bahçesinde artık istediğim zaman çıkıyor, çay içiyor, komşularım ile sohbet edebildiğim için çok mutluyum" dedi.'GELENLERE DIŞARIYI SORUYORDU'

Babasının yürüme yeteneğini kaybetmesiyle 6 yıldır eve hapsolduğunu anlatan Zeliha Gürcü, hastalandığı zamanlarda komşularının yardımıyla battaniye ile evden çıkardıklarını ifade etti. Babasının durumunu ilçeye gelen Fatma Şahin'e anlattıktan sonra asansörün yapılması ile çok mutlu olduklarını anlatan Zeliha Gürcü, "Babam yıllardır evimizin bahçesine inemiyordu. Asansör yapıldığı gün bahçeye indi ve oturdu. Babam yıllar sonra bahçede bir bardak çay içti. Bir insanın yüzüne mutluluk nasıl yansır ise babamın yüzünde de o mutluluk vardı. Babam asansör yaptırılmadan önce eve gelenlere dışarıyı, çarşıyı ve havanın nasıl olduğunu soruyordu. Dışarı çıkamadığı için evde adeta hapis hayatı yaşayan babam 6 sene sonra özgürlüğüne kavuştu. Şimdi kendisi de ben de çok mutluyuz" diye konuştu.


Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı
Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı
Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı
Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı
Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı
Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı
Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı
Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı
Evin girişine asansör yapıldı, 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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