Evin garajında ölü bulundu
Haberler » Güncel » Evin garajında ölü bulundu - Haber

Evin garajında ölü bulundu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Cevat Akçal (63), bir evin altındaki açık olan garajda ölü bulundu.

04.02.2020 20:59 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:59
Evin garajında ölü bulundu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Cevat Akçal (63), bir evin altındaki açık olan garajda ölü bulundu. Vücudunda herhangi yara izine rastlanmayan Akçal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Safranbolu'ya bağlı Toprakcuma Çıraklar köyünde meydana geldi. 3 katlı evin açık olan garajında bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cevat Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cevat Akçal'ın vücudunda herhangi bir yara görülmedi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçal'ın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler