Evin garajında ceset bulundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin garajında erkek cesedi bulundu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin garajında erkek cesedi bulundu.
Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma mevkisi Çıraklar köyünde, kış aylarında kullanılmayan 3 katlı evin kapısı açık kalan garajında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cevat Akçal (63) olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.
Evin etrafında güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, olay yerinde inceleme yaptı.
Ceset, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.