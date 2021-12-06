Evin duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evin duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evin duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında minibüsle otomobil çarpıştı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında minibüsle otomobil çarpıştı. Kazada otomobil, evin duvarına çarparak durabildi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyciler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1717'nci Sokak istikametinde seyir halinde olan O.R. idaresindeki 81 DK 168 plakalı Volkswagen marka minibüs, 1710'uncu Sokak istikametinde seyir halinde olan O.B. idaresindeki 81 AAN 617 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce bahçe duvarına ardından evin duvarına çarpıp durdu. Kaza nedeniyle ev ahalisi sokağa çıkarken, otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Evin duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

Evin duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

Evin duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

Evin duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

 Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

 Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title