Evin Demirhan'dan bronz madalya
Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, Danimarkalı Anna Lukasiak ile karşılaştı.
Rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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