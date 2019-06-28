Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden miili güreşçi Evin Demirhan, Danimarkalı rakibi Anna Lukasiak'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden miili güreşçi Evin Demirhan, Danimarkalı rakibi Anna Lukasiak'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Hürriyet
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