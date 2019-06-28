Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu

Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden miili güreşçi Evin Demirhan, Danimarkalı rakibi Anna Lukasiak'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden miili güreşçi Evin Demirhan, Danimarkalı rakibi Anna Lukasiak'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Hürriyet

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