Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu
Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden miili güreşçi Evin Demirhan, Danimarkalı rakibi Anna Lukasiak'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
- İstanbul
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden miili güreşçi Evin Demirhan, Danimarkalı rakibi Anna Lukasiak'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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