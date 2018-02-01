Evin Demir Kapılarını Çalmak İsterken Suçüstü Yakalandılar
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Evin Demir Kapılarını Çalmak İsterken Suçüstü Yakalandılar

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir evin demir kapılarını çalmak isterken jandarmanın suçüstü yakaladığı 2 kişi gözaltına alındı.

Evin Demir Kapılarını Çalmak İsterken Suçüstü Yakalandılar

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir evin demir kapılarını çalmak isterken jandarmanın suçüstü yakaladığı 2 kişi gözaltına alındı.

Kızılcakent Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B. ve D.D.'yi bir evin demir kapılarını çalmak isterken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve alınan parmak izi eşleştirmesiyle 6 ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen A.B. ve D.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Gaziantep

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