Evin damında sera kurup hint keneviri yetiştirdiler
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Evin damında sera kurup hint keneviri yetiştirdiler

Gaziantep'te evlerinin damına sera kurup hint keneviri yetiştirildiği belirlenen şahıslara yönelik 5 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Evin damında sera kurup hint keneviri yetiştirdiler
17.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:03

Gaziantep'te evlerinin damına sera kurup hint keneviri yetiştirildiği belirlenen şahıslara yönelik 5 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, dikili vaziyette 223 kök hint keneviri ele geçirilerek 5 şüpheli şahıs gözaltında alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'nde 5 evin damında küçük çaplı sera kurulup hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Ekipler, bahsi geçen adreslerin damlarında gizlenmiş küçük seralarda dikili vaziyette bulunan hint kenevirleri için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 223 kök hint keneviri ile 140 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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