Evin Caz Hali konserleri bu yıl da devam edecek
06.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:45
Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında geçen yıl karantina döneminde başlatılan "Evin Caz Hali" konserleri bu yıl da sürecek.
Konserler serisinin 2021 yılındaki ilk etkinliğini Deniz Özçelik & Enver Muhamedi Duo gerçekleştirecek.
Konser 28 Ocak saat 18.00'de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref