Evin çatısından düşen adam hayatını kaybetti
Kayseri'de bir kişi, çıktığı evin çatısından düşerek hayatını kaybetti.
Kayseri'de bir kişi, çıktığı evin çatısından düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay bugün Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Cem Sokak'ta meydana geldi. Ş.T(35) isimli şahıs, evinin çatısından bahçeye düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen Ş.T'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay yerine gelen 112 ekipleri Ş.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.T'nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu
AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli
Son Dakika Haberleri