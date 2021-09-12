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Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Aşkale ilçesi Şafak mahallesinde bugün öğle saatlerinde Hasret Ege isimli vatandaşın evinin çatısında yangın çıktı. Ege, evinde bulunan şömineyi yakarken çatı içindeki bacadan çıkan kıvılcımlar bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Yangın söndürüldükten sonra yaklaşık 1 saate yakın çatı içerisinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. - ERZURUM

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
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