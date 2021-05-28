Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Bolu'da 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Hamzabey köyünde Zehra Özkan'a ait 2 katlı betonarme evin çatı katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören Zehra Özkan ve ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu alevler evin diğer diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 katlı evin çatısı kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
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