Evin çatısında 3 saat boyunca mahsur kalan köpek kurtarıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 saat boyunca çatıda mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 saat boyunca çatıda mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çatıya biri tarafından çıkarıldığı iddia edilen köpek, 3 saat boyunca orada mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köpeği uzun uğraşlar sonucunda yakalayarak çatıdan indirdi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler ise yürekleri ağza getirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı