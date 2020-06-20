Evin çatısına yıldırım düştü
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düştü.
20.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:25
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Kaplan Caddesi'nde 3 katlı evin çatısına gece saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım, en üst katta oturan Yavuz Öztürk'e ait eve hasar verdi. Çatı alev alırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.
Kaynak: DHA