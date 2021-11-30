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Evin çatısı böyle uçtu

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Evin çatısı böyle uçtuSİNOP– Sinop'ta etkili olan fırtına sebebiyle bir evin çatısının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Evin çatısı böyle uçtu

SİNOP– Sinop'ta etkili olan fırtına sebebiyle bir evin çatısının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop'ta etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezinde bazı evlerin çatıları uçtu. Ayancık ilçesinde ise bir binanın çatısının uçuşu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine Ayancık ilçesinde bir vatandaşın çatıdan düşen parçalardan son anda kaçma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Evin çatısı böyle uçtu

Evin çatısı böyle uçtu

Evin çatısı böyle uçtu

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Son Dakika Haberleri

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