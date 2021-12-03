Evin çatısı altına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir evin çatı altına gizlenmiş uyuşturucu, Ozon adlı jandarma dedektif köpeği tarafından bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığına dair istihbari bilgiler bulunan S.K.'ye (39) ait Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ozon adı verilen narkotik dedektör köpeği ile birlikte söz konusu ve ev eklentilerinde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Ozon evin çatı arasına gizlenmiş uyuşturucuyu saklandığı yerde buldu. Ozon'un tepki verdiği yerde yapılan aramada 1 kilo 255 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 172 adet çeşitli çapta tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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