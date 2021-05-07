Evin çatısı alevlere teslim oldu
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Evin çatısı alevlere teslim oldu

Evin çatısı alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir evin çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Samsun'da bir evin çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. İbrahim Paşa Caddesi üzerinde Ahmet K.'ya ait bir evin çatısında çıkan yangın sonucu alevler kısa sürede çatıyı sardı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu can kaybı yaşanmazken, çatı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Evin çatısı alevlere teslim oldu
Evin çatısı alevlere teslim oldu
Evin çatısı alevlere teslim oldu
Evin çatısı alevlere teslim oldu
Evin çatısı alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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