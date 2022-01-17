Evin çatısı alev alev yandı

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin çatısı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürüldü.

Yangın, sabaha karşı Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 712 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatı tamamen alevlere teslim oldu. Evin çatısından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Çatıdan yükselen alevler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - KOCAELİ