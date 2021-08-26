Evin bodrumunda 589 kök kenevir yetiştirdi

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu imalathanesine çevrilen evde ekili halde 589 hint keneviri ele geçirildi.

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu imalathanesine çevrilen evde ekili halde 589 hint keneviri ele geçirildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde bir evin bodrum katında uyuşturucu imalathanesine çevrildiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, ekili halde 589 hint keneviri, 19 adet reflektör, 9 adet havalandırma motoru, 6 adet havalandırma borusu, 5 adet havalandırma filtresi, 32 adet elektrik piriz sistemi, 19 adet elektrik sigortası, 1 adet içi alüminyum folyo ile kaplı kabin, 36 adet ampul, 14 adet sıvı gübre, 7 adet termostatlı saat, su sertlik ölçüm cihazı, 100 metre elektrik kablosu, 2 adet havalandırma sistemi için kullanılan damacana, 10 adet alüminyum kablo kanalı ele geçirildi. Yapılan operasyonda M.K. ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı