Son dakika haber... Evin bodrum katını uyuşturucu serasına çevirmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Evin bodrum katını uyuşturucu serasına çevirmiş

25.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:10
Son dakika haber... Evin bodrum katını uyuşturucu serasına çevirmiş

Son dakika haberleri: Fatih ilçesinde bodrum katında kurulan serada esrar yetiştirilen bir eve operasyon düzenlendi.

Fatih ilçesinde bodrum katında kurulan serada esrar yetiştirilen bir eve operasyon düzenlendi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 34 yaş, 5 kuru kök esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Ayvansaray'da bir evin bodrum katında uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese 23 Aralık'ta akşam saat 22.30'da operasyon düzenlendi. Bünyamin A. (40) isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 34 kök 22 kilo 100 gram yaş esrar, 5 kök 1 kilo 300 gram gelen kuru esrar, uyuşturucu üretiminde kullanılan 2 iklimlendirme cihazı, 6 kurutma cihazı, esrar gübresi, hava akışı sağlayan 2 teknik cihaz, 1 derece ve nemölçer, 2 nem düzenleyici, 2 vantilatör ve havalandırma boruları ile hava akım motoru ele geçirildi.

Bünyamin A.'nın, evin bodrum kısmını uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla iklimlendirilmiş sera tarzına çevirdiği belirlendi. Gözaltına alınan A., ifade işlemlerinin ardından dün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan İsmail Demir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Birkan Sokullu Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Evin bodrum katını uyuşturucu serasına çevirmiş | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:10:51. #1.14#
title