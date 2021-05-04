Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | Yaşam

Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor Savaş'tan kaçarak Türkiye'ye sığınan Afgan ressamın azmi Karabük'te, yaşayan Afganistanlı ressam Najeebullah Mehrzad(51), atölyeye çevirdiği evinin bir odasında yaptığı resimleri sosyal medya üzerinden sergileyip, satıyor.

Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor

Savaş'tan kaçarak Türkiye'ye sığınan Afgan ressamın azmi

KARABÜK - Karabük'te, yaşayan Afganistanlı ressam Najeebullah Mehrzad(51), atölyeye çevirdiği evinin bir odasında yaptığı resimleri sosyal medya üzerinden sergileyip, satıyor.

Mehrzad,"Türkler misafirperver ve sanatseverler." dedi.

Najeebullah Mehrzad, iç savaş nedeniyle ülkesini terk edip 7 kişilik ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek Karabük'e yerleşti. 4 yıldır aynı mahallede yaşamını sürdüren Mehrzad, evinin bir odasını resim atölyesine çevirdi. Yeteneğini karakalem ve yağlı boya ile tuvale yansıtan Mehrzad, resimlerini sosyal medya üzerinden sergileyip, satışa sunuyor.

'Türkler misafirperver ve sanatsever'

Najeebullah Mehrzad, "Çocukluğumdan itbaren resim yapıyorum. Yavaş yavaş ilerledim ve profesyonel oldum. Küçüklüğümde resim çizerken babam fark etti ve sonrasında beni teşvik etti. Türkler misafirperver ve sanatseverler." dedi.

Mehrzad, resimlerini internet üzerinden satışını yaptığını ve talep gördüğünü belirtti.

Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor
Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor
Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor
Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor
Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!
Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan fenomen muhtar yaşamını kaybetti
4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan fenomen muhtar yaşamını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:03:44. #1.16#

title