Evin Balkonunu Uyuşturucu Serasına Çevirmişler

Ataşehir'de polis ekiplerince, bir evin balkonunu uyuşturucu serasına çeviren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, evde oluşturulan serada 74 kök hint keneviri ele geçirildi.

Ataşehir Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde aldıkları ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. İnönü Mahallesi Kartal Caddesindeki söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, evin balkonunun uyuşturucu serasına çevrildiğini gördü. Operasyon anında evde yakalanan R.E. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında olayla ilgileri olduğu tespit edilen 1'i kadın 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREBİLMEK İÇİN ÖZEL SERA OLUŞTURULMUŞ

Evde hint keneviri yetiştirebilmek için havalandırması ve ışıklandırması bulunan özel sera oluşturulduğu görüldü. Oluşturulan serada 74 kök hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda, 7405 gram marihuana ile uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan 13 kutu sıvı kimyasal madde bulundu.

R.E. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken diğer 3 şahsın savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.