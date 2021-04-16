Evin balkonundan yere böyle düştü
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Evin balkonundan yere böyle düştü

Evin balkonundan yere böyle düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın evinin balkonundan kafası üstü yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın evinin balkonundan kafası üstü yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki bir ikamette yaşandı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ikametin birinci katındaki balkonun demir korkuluklarında otururken, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü asfalt zemine düştü. Vatandaşın yere düşmesinin ardından yakınları yanına inerek müdahale ederken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bir müddet kendine gelemeyen vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayağının kırık olduğu öğrenilen vatandaşın hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Evin balkonundan yere böyle düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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