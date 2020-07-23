Evin balkonundaki yılbaşı çiçeği kumruların yuvası oldu
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Evin balkonundaki yılbaşı çiçeği kumruların yuvası oldu

Sultanbeyli'de bir evin balkonunda bulunan çiçek saksısına yuva yapan kumru görenlerin dikkatini çekiyor.

Evin balkonundaki yılbaşı çiçeği kumruların yuvası oldu
23.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:38

Sultanbeyli'de bir evin balkonunda bulunan çiçek saksısına yuva yapan kumru görenlerin dikkatini çekiyor.

Sultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi, Alimler Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde ikamet eden inşaat ustası Hakan Zor, evinin balkonunda hiç beklemediği bir manzara ile karşılaştı. Balkona çiçekleri sulamaya çıkan Zor, çiçek saksısına yuva yapan kumruyu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Geçen zaman kuluçka süresinin sonunda dişi kumrunun yumurtladığı yumurtalardan 1 yavru dünyaya geldi, ev sahibi Zor, sayıları 3'e çıkan misafirlerine zarar gelmemesi için onlara gözü gibi bakıyor.

"Kumrulara gözümüz gibi bakıyoruz"

Kumrunun Balkondaki çiçek saksısının üzerine yuva yapmasına oldukça şaşırdığını ifade eden Hakan Zor, " Balkona çiçekleri sulamak için çıktığımızda kumrunun yılbaşı çiçeğimizin dibinde olduğunu gördük. Yuva yaptığını fark edince çiçeği sulamayı bıraktık. Bizim verdiğimiz bir yiyeceği kesinlikle kabul etmiyorlar. Anne kumru değişmeli olarak eşiyle beraber yavrunun yiyeceğine getiriyorlar. Yuvada 2 tane yumurta vardı. Birinden yavru çıktı, diğerinden çıkmadı. Kumrular ailemizin tatlı ve neşeli üyesi oldular. Bizden herhangi bir korkuları olmadı. Sultanbeyli'de manzaralı doğa ile iç içe bir evimiz var. Bu doğal ortamda kargalar yuvayı işgal etmesin ve yavruya bir zarar vermesin diye sürekli kontrol ediyoruz" diye konuştu.

"Hepimizin balkonlarına saksılar koymalıyız"

Kumruların yuva yaptığı çiçeğin kurumamasının ilginç olduğunu belirten Hakan Zor, "Allah'ın takdiri sulayamadığımız yılbaşı çiçeğimiz de kendiliğinden kurumadı. Kumrular mutlu, huzurlu bir şekilde burada, saksı yuvasında yavrusunu büyütecek. Bizim de buna katkımız olmuşsa ne mutlu bizlere. Ben buradan bütün İstanbullulara daha doğrusu bütün Türkiye'deki insanlara sesleniyorum. Betonlaşmanın biraz olsun önüne geçmek için balkonlarımıza çiçeklerimizi, saksılarınızı koyalım. Dünya sadece insanlarla değil, hayvanlarla da güzel. Hep beraber mutlu bir şekilde yaşayalım. Tabiata uyum sağlamamız için saksılarımızı balkonlarımıza koyalım. Kim bilir bir gün belki sizlerinde balkonlarınıza kuşlar yuva yapar. Biz çok mutluyuz " diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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