Evin balkonuna ebabil kuşu kondu Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin balkonuna ebabil kuşu kondu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin balkonuna ebabil kuşu kondu.

4 Temmuz Mahallesi'nde evin balkonuna konan Ebabil kuşu, ev sahibi Fazlı Biçer'i heyecanlandırdı.

Nadir görülen bir kuş türü olan ebabili gören Biçer, şaşkınlığını gizleyemedi.

Biçer, yaptığı açıklamada, kuşu yerde bitkin halde bulduğunu, cinsini bilmediği için bir süre uçmasını beklediğini anlattı.

Uçamayınca eline aldığı kuşun bir yarasının olup olmadığına baktığını söyleyen Biçer, "Bir şey gözükmüyordu, bir süre onu besledim daha sonra salınca uçtu. Kuşun sağlık durumunun iyi olduğunu bilmek beni mutlu etti. Ben de ilk kez bir ebabil kuşunu elime alarak sevme fırsatı bulduğum için çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA