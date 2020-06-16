Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu.
16.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:43
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu. Ters dönen araçta sürücü Tuğba D., yaralandı.
Kaza, dün gece, Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesi'nde meydana geldi. Subaşı Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Tuğba D.'nin kullandığı 11 AAJ 170 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, evin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobilde Tuğba D., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı Tuğba D., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA