Evin Bahçesine Giren Yılanı İtfaiye Ekipleri Yakaladı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.
Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Zeybek Sokak üzerinde bir evin bahçesinde bulunan ağaç üzerinde yılan olduğunu fark eden ev sahibi, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu.
Eve gelen itfaiye ekipleri, çalışma sonucunda yakalamayı başardıkları yılanı doğaya bıraktı.
Kaynak: AA