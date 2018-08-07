Evin Bahçesine Giren Yılanı İtfaiye Ekipleri Çıkardı
Adıyaman'da evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Adıyaman'da evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Yeni Mahalle'de ikamet eden Şükrü Sarıyolcu'ya ait evin bahçesinde yılan görüldü. Duvarın dibine gizlenen yılanı dışarı çıkartmaya çalışan Sarıyolcu, başaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, duvar dibindeki mermer taşlarını yerinden kaldırdı.
Ekipler, yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılanı tutma aparatıyla yakaladı. Yılanı gizlendiği yerden çıkaran ekipler kafese koydu.
Daha sonra yakalanan yılan doğaya bırakıldı.