Evin bahçesine giren yılan korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evin bahçesine giren yılan korkuttu

Evin bahçesine giren yılan korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evin bahçesine giren yılan paniğe sebep oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evin bahçesine giren yılan paniğe sebep oldu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanın kaçtığını tespit etti.

Olay, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nazım Demirci Caddesi'nde bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesine giren yılanı gören hane halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçede görülen yılanı bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yaptıkları arama çalışmasında yılanın bahçeden kaçtığını belirledi. - KOCAELİ

Evin bahçesine giren yılan korkuttu
Evin bahçesine giren yılan korkuttu
Evin bahçesine giren yılan korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı
Son dakika haberi | İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı
Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti
Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Hande Yener Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evin bahçesine giren yılan korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:34:00. #1.14#

title