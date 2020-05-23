Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi
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Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı, bir evin bahçesine girdi.

Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi
23.05.2020 07:56 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:00

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı, bir evin bahçesine girdi. Evin etrafında bir süre yiyecek arayan ayı, kameraya yansıdı. 

Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde yaşayan Muhammet Demir'in evinin bahçesine giren boz ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı. Bu sırada evde misafir olan Ferhat Kodat, ayıyı cep telefonuyla görüntüledi. Çok korktuklarını ifade eden Kodat, "Hemen kapıları kilitledik. Ayı bir müddet evin girişinde yiyecek aradı. Kapıyı kırar mı diye hepimiz çok korktuk. Dağlarda yiyecek bulamadıkları için ayılar merkeze kadar indi" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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