Evin bahçesine giren 3 metrelik yılan korkuttu

Evin bahçesine giren 3 metrelik yılan korkuttu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, müstakil evin bahçesine giren 3 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Evin bahçesine giren 3 metrelik yılan korkuttu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, müstakil evin bahçesine giren 3 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
İpekyolu mahallesinde akşam saatlerinde evin bahçesinde yılan gören hane halkı, itfaiyeye haber verdi. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, mandal tipi tutacakla yılanı kısa sürede yakalayıp evden çıkardı.


- Mardin

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et