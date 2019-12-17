Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı
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Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrilen sepetli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü K.B. (16), yaralandı.

17.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:22
Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı

GAZİANTEP'in ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrilen sepetli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü K.B. (16), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı 'nde meydana geldi. Ehliyetsiz K.B. yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü K.B.'yi İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.Polis, motosikleti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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