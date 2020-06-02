Evin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Evin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, bir evin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

02.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:26

Hatay'ın Belen ilçesinde, bir evin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Rasim Tosun yönetimindeki 31 DD 563 plakalı hafif ticari araç, Kıcı Mahallesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin evin bahçesine devrildi.

Kazada yaralan sürücü Tosun, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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