Son dakika haberi: Evin bahçesindeki yılanı itfaiye görevlisi yakaladı

Son dakika gündem haberi... AĞRI'da bir evin bahçesine girerek molozarın altına saklanan yılan itfaiye görevlisi tarafından çıkarılarak, doğaya bırakıldı.

AĞRI'da bir evin bahçesine girerek molozarın altına saklanan yılan itfaiye görevlisi tarafından çıkarılarak, doğaya bırakıldı.

Merkez Fırat Mahallesi'nde bir evin bahçesine yılan girdiği ihbarı üzerine Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye gitti. İtfaiye görevlisi elindeki demir çubukla zarar vermeden molozların altına saklanan yılanı çıkararak cam kavanozun içine koydu. Ekipler daha sonra yılanı şehirden uzak bir noktada zarar vermeden doğaya bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR