Son dakika haberi: Evin bahçesindeki yılanı itfaiye görevlisi yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Evin bahçesindeki yılanı itfaiye görevlisi yakaladı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AĞRI'da bir evin bahçesine girerek molozarın altına saklanan yılan itfaiye görevlisi tarafından çıkarılarak, doğaya bırakıldı.

AĞRI'da bir evin bahçesine girerek molozarın altına saklanan yılan itfaiye görevlisi tarafından çıkarılarak, doğaya bırakıldı.

Merkez Fırat Mahallesi'nde bir evin bahçesine yılan girdiği ihbarı üzerine Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye gitti. İtfaiye görevlisi elindeki demir çubukla zarar vermeden molozların altına saklanan yılanı çıkararak cam kavanozun içine koydu. Ekipler daha sonra yılanı şehirden uzak bir noktada zarar vermeden doğaya bıraktı.


Son dakika haberi: Evin bahçesindeki yılanı itfaiye görevlisi yakaladı
Son dakika haberi: Evin bahçesindeki yılanı itfaiye görevlisi yakaladı
Son dakika haberi: Evin bahçesindeki yılanı itfaiye görevlisi yakaladı
Son dakika haberi: Evin bahçesindeki yılanı itfaiye görevlisi yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu
İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Evin bahçesindeki yılanı itfaiye görevlisi yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 21:29:16. #1.14#

title