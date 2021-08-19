Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
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Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı

Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Merkeze bağlı Saraycık köyünde evin bahçesinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren iki kişi suçüstü yakalandı.

Kastamonu'nun Merkeze bağlı Saraycık köyünde evin bahçesinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren iki kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkeze bağlı Saraycık köyünde iki şahsın evlerinin arka bahçesinde kenevir yetiştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince evde ve evin bahçesinde yapılan araştırmada 9 kök yetişmiş, 22 adet çimlenmiş halde bulunan kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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