Evin bahçesinde 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken, ev sahibi tutuklandı. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'nın evinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyonda M.A.'nın evinin bahçesinde ekili 2 bin 367 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirleri sökerek imha eden ekipler, ev sahibi M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA