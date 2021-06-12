Evin bahçesinde 110 kök kenevir yetiştirdiler
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Evin bahçesinde 110 kök kenevir yetiştirdiler

Evin bahçesinde 110 kök kenevir yetiştirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye yönelik yapılan operasyon neticesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilmesiyle 1 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye yönelik yapılan operasyon neticesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilmesiyle 1 kişi tutuklandı.

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçu ile her türlü uyuşturucu madde suçunu işleyen şüpheli ve organizasyonların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince 10 Haziran 2021 Perşembe günü, bir evin bahçesinde Hint Keneviri Bitkisinin yetiştirildiği şeklinde istihbarı bilgiler alınması üzerine ekipler harekete geçti. İkamete düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada çalışmalarında evde çeşitli yerlere zulalanmış vaziyette 4 ayrı parça halinde toplam ağırlığı 1 kilo 160 gram esrar maddesi, 838 gram Hint Keneviri tohumu ile ikametin bahçesinde 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edilerek 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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